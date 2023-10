Il giorno in cui il sole danzò in cielo. Oggi ricorre il 106° anniversario dell’ultima apparizione della Madonna di Fatima avvenuta il 13 ottobre 1917

Quel 13 ottobre del 1917 è stato il giorno in cui si verificò la sesta ed ultima apparizione della Madonna a Fatima ai tre pastorelli, Lucia dos Santos di 10 anni ed i suoi cuginetti, i fratelli Francisco e Giacanta Marto di 89 e 7 anni. A Cova di Iria, località vicina alla città portoghese di Fatima, l’apparizione in cui avvenne il miracolo del sole. Nel 2017 i festeggiamenti del centenario delle sei apparizioni iniziate nel mese di maggio del 1917.

Era autunno inoltrato e la pioggia aveva trasformato l’area, in cui erano soliti ritrovarsi i tre pastorelli per incontrare la Vergine, in pantano. Oltre 70mila pellegrini erano arrivati da ogni angolo del Portogallo e sostavano in attesa dell’apparizione. Quando Lucia finì di parlare con la Vergine, che le chiese la costruzione di una cappella in onore della Regina del Rosario, la recita quotidiana del Rosario ed un ultimo appello a non offendere più Dio nostro Signore, avvenne il miracolo del sole.

Ecco come viene descritto il miracolo del sole.

La Vergine aprì le mani e lanciò un raggio di luce verso il sole che si mise a roteare e ad un tratto parve cadere sulla folla attonita ed impaurita. Il sole si fermò all’improvviso e tornò in cielo. La Madonna si alzò verso il cielo ed i tre veggenti poterono così vedere accanto al sole i tre membri della Sacra Famiglia: San Giuseppe con Gesù Bambino in braccio, e la Madonna del Rosario. Tracciando tre volte in aria il segno della croce, San Giuseppe e il Bambino sembravano benedire il mondo. Subito dopo, apparve gloriosa la Madonna del Carmelo, incoronata Regina dell’Universo, con in braccio Gesù Bambino. Esattamente un mese prima, la Madonna aveva promesso ai tre pastorelli Lucia, Giacinta e Francesco, che in ottobre si sarebbe verificato qualcosa di straordinario. Ed era stato proprio così. Con il sole che era tornato di nuovo il normale sole di tutti i giorni e con esso gli abiti dei pellegrini che poco prima erano bagnati e che erano tornati ad essere asciutti.