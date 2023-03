Il Giardino dei Giusti. Uno spazio di libertà nella

villa comunale di Vittoria

C’è il luogo dove insediarlo e c’è chi dovrà dargli vita. Si concretizza un progetto, quello di creare in ogni città il Giardino dei Giusti come spazio di dialogo e di educazione chiamato a ricordare e ad onorare le donne e gli uomini che, in ogni parte del mondo, hanno aiutato le vittime di genocidi e persecuzioni. Nascerà a Vittoria all’interno della Villa comunale ed a curarne la realizzazione sarà la professoressa Vittoria Lombardo, dirigente scolastico in quiescenza che seguirà a titolo gratuito la cura del progetto. In esso, sulla scia di altri analoghi sparsi nel mondo, si potrà esercitare il principio della libertà nel tentativo di fermare le ingiustizie ed i crimini contro l’umanità.

A Milano è già una realtà

Nel capoluogo lombardo il Giardino dei Giusti si trova nell’area verde del Monte Stella. I primi alberi sono stati dedicati a Moshe Bejski per i Giusti della Shoah, Pietro Kuciukian in onore dei Giusti per gli Armeni ed a Svetlana Broz per i Giusti contro la pulizia etnica nei Balcani. Dal 2017, in Italia, la Giornata dei Giusti è diventata solennità civile nella data del 6 marzo di ogni anno. La proposta della professoressa Lombardo è stata fatta propria dalla giunta Aiello che ha destinato un’area all’interno della Villa comunale come “luogo della memoria” in cui piantumare alberi dedicati a tutte quelle persone, uomini e donne, che rappresentano figure esemplari di resistenza morale.

Il Giardino dei Giusti a Gerusalemme fin dal 1960

Si trova presso il museo Yad Vashem di Gerusalemme, dove ai Giusti, che nel mondo si sono opposti ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi, viene dedicata la piantumazione di alberi. Nella tradizione ebraica vuole essere il ricordo eterno per una persona cara e di valore. L’idea, nel mondo, è quella di creare un’antologia permanente e aperta che permetterà alla comunità dei Giardini dei Giusti di riconoscersi e ritrovarsi nel comune impegno per la memoria.