A Vittoria nascerà il Giardino dei Giusti

A Vittoria nasce il Giardino dei giusti, ovvero un luogo della memoria in cui piantumare alberi dedicati a tutte quelle persone, uomini e donne, che in ogni parte del mondo hanno sacrificato la loro vita per valori di libertà e di giustizia.

INCARICO A TITOLO GRATUITO AFFIDATO AD UNA PROFESSORESSA

L’incarico per la realizzazione del giardino è stato affidato alla professoressa Vittoria Lombardo, dirigente scolastico in quiescenza dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-Vittoria Colonna.

L’iniziativa si ispira al Giardino dei Giusti tra le nazioni creato nel 1960 presso il museo Yad Vashem di Gerusalemme, dove ai Giusti, che nel mondo si sono opposti ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi, viene dedicata la piantumazione di alberi. L’incarico di affidamento alla professoressa Vittoria Lombardo, è a titolo gratuito. La professoressa Lombardo seguirà tutte le fasi di realizzazione.