A Ragusa nascerà un parco dedicato a Falcone e Borsellino. E ci sarà anche il giardino dei giusti

Un nuovo parco urbano dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nascerà presto a Ragusa.

E’ un progetto che l’Amministrazione comunale sta portando avanti e che nasce dalla proposta della Prof.ssa Tina Petrolito, che ha suggerito di intitolare ai due famosi giudici, a 30 anni dalle stragi, un parco che fosse un luogo vivo, dedicato a momenti di aggregazione, eventi e iniziative all’aperto. L’area scelta per il parco è quella di Via Alberto Sordi, una delle zone verdi periferiche che avrà dunque presto nuova vita.

L’idea è stata accolta a pieno dall’Amministrazione comunale, sia perché vicino sorgerà un nuovo asilo nido, sia perché l’area si presta a convogliare nel futuro parco anche il “giardino dei giusti”, nato da un’idea dei ragazzi del Liceo Scientifico Fermi di Ragusa e finanziato grazie ai fondi del bilancio partecipativo.

Già stabiliti importanti i dettagli: il parco dovrà rappresentare un luogo di educazione alla legalità ed essere caratterizzato da alberi (specie forestali autoctone), in cui verrà piantato anche l’albero di Falcone, una pianta originata dal Ficus macrophillacolumnarismagnoleides della casa del giudice (riproduzione curata dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità per il progetto “Un albero per il futuro”).

Adesso si stanno facendo i preparativi per la realizzazione dell’area, coinvolgendo le diverse realtà cittadine per pensare insieme come strutturare le attività da svolgere.

Piantare un albero è un gesto di grande potenza evocativa ed educativa. Una città che pianta alberi e ha un verde ben curato è una città viva, che guarda al futuro e vuole lasciare una profonda traccia sostenibile per i cittadini che verranno.