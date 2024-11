Il fotografo internazionale Pucci Scafidi ospite della Provincia per il reportage su E-Planet di Tgcom24



La Provincia di Ragusa ospita il fotografo di fama internazionale Pucci Scafidi, noto artista palermitano, impegnato in un reportage per il magazine green E-Planet TGCOM24.

Scafidi, con il suo obiettivo, sta immortalando i colori, le sfumature ei paesaggi unici del territorio ibleo, narrando attraverso le immagini la ricchezza storica, le tradizioni e la cultura che caratterizzano questa terra. L’obiettivo di Scafidi questa mattina ha fatto tappa a Scoglitti durante le riprese per la puntata di E-Planet dedica al pescato del borgo marinaro.

Puntata che andrà in onda il 24 novembre alle ore 14:00 su TGCOM24. Il lavoro di Scafidi sarà parte di un importante volume dedicato alla promozione del territorio ragusano, che sarà presentato ufficialmente alla Borsa del Turismo Internazionale di Milano. Nella foto il Direttore del Libero Consorzio di Ragusa Nitto Rosso insieme a Pucci Scafidi.

A commissionare questo importante progetto di promozione e valorizzazione del territorio il Libero consorzio di Ragusa con in testa il Direttore Generale Nitto Rosso che sta puntando sulle eccellenze per veicolare la bellezza della terra iblea

