Il ForTur ed il bilancio dell’estate 2024 in termini di accoglienza nelle strutture ricettive a Scicli

E’ un soggetto, il ForTur, nato ancora da poco ma che nel dettaglio studia l’andamento della macchina turistica in città e nelle borgate. Venti operatori aderenti al Forum operatori turistici “Città di Scicli” che conta almeno trecento posti letto distribuiti nel territorio. “L’estate 2024 non è andata male – commentano così i dati di questa stagione i responsabili del ForTur – questo per dire che i dati non sono negativi. La domanda generale da Booking per Scicli è scesa del -10% negli ultimi 15 giorni. Per Donnalucata del -5%, ciò vuol dire che il “mare” è sempre una meta scelta da chi và in vacanza. Un dato che non si discosta da Noto scesa anch’essa del -9% nelle ricerche su Booking”.

Come muoversi per riflettere, esaminare, confrontarsi e proporre.

“Siamo pronti ad incontrarci con l’amministrazione comunale per ragionare su questi mesi ma soprattutto, pensare strategicamente ai prossimi mesi – spiega il presidente di ForTur, Maurizio La Micela – il nostro compito, come associazione di operatori turistici, è integrarsi e collaborare con tutti per fare della città di Scicli un prodotto appetibile. E devo dire che qualche idea molto interessante l’abbiamo”.





E’ lo stesso presidente Maurizio La Micela a snocciolare i dati raccolti in questa stagione estiva.



“Dai dati risalta che il mese di agosto non è più il re dell’estate. Infatti i dati indicano una sostanziale parità di presenze tra luglio ed agosto. Se a giugno si sono avuti turisti per il 72% delle presenze, sia luglio che agosto hanno segnato un 100% – spiega La Micela – significa che tutte le strutture analizzate hanno avuto turisti in questi due mesi. Un dato di per sé interessante considerando che agosto è da sempre considerato il picco. Se luglio adesso si fa avanti, il fatturato per il nostro territorio, potrebbe essere in aumento. Per quanto riguarda il tasso di occupazione, diverse strutture hanno indicato il full ovvero il tutto esaurito per i mesi di luglio ed agosto. L’80% ha anche indicato di avere prenotazione per settembre ed ottobre. Segno che la continuità stagionale, che il Forum vuole portare avanti, potrebbe essersi già attivata da sola usufruendo della bellezza del territorio e di un autunno spettacolare. Addirittura qualcuno ha prenotazioni anche per novembre e sono segnalati un paio di casi di prenotazioni già per il 25 aprile 2025”.

