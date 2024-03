Il Foro Boario si avvia a diventare un Polo fieristico polifunzionale: l’avvio dei lavori per un valore di circa 7 milioni di euro

Primo intervento per il completamento sul Foro Boario, finanziato dalla Regione, che ha riguardato la riqualificazione delle tettoie e dei servizi. E’ quanto annunciato dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

Ora, sono pronti ad avviarsi i lavori più sostanziosi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un valore di circa 7 milioni di euro. Questo secondo intervento trasformerà il Foro Boario in un polo fieristico polifunzionale e permanente, in grado di ospitare fiere, congressi, concerti e manifestazioni sportive di alto livello e di varia natura.

IL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un padiglione per congressi, percorsi coperti, tribune, aree espositive verdi, nuovi locali, e spazi dedicati alla sanificazione di mezzi e animali, oltre a parcheggi. Il Foro Boario diventerà quindi non solo un punto di riferimento per il settore agricolo e zootecnico, con la Fiera Agroalimentare Mediterranea, ma anche un polo economico e culturale per l’intera città, contribuendo al suo sviluppo.

