Il Ferragosto sotto le stelle in spiaggia. A Marina di Ragusa. E voi c’eravate? VIDEO

E’ andata bene la serata discotecara promossa dal Comune di Ragusa ieri sera in spiaggia vicino al porto. In migliaia, soprattutto giovani e giovanissimi, ma anche famiglie con bambini, hanno gradito il party musicale voluto dall’assessore agli spettacoli Ciccio Barone con l’obiettivo di offrire qualcosa di musicale direttamente in spiaggia a ferragosto e per evitare esodi verso altre zone della provincia. In fondo è andata bene anche se la serata è iniziata con circa 40 minuti di ritardo rispetto all’orario indicato in locandina, che era le ore 23. Magari una maggiore puntualità avrebbe permesso di far restare più persone alla festa in spiaggia. Complessivamente è una proposta da ripetere, magari migliorandola opportunamente anche sotto il profilo della promozione. E voi c’eravate ?

GUARDA IL VIDEO