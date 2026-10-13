Bus gratis per gli studenti di Ragusa: ecco i requisiti, riaperti termini

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Riaperti i termini per l’abbonamento gratuito destinato all’utilizzo del trasporto pubblico Locale da parte dei giovani studenti. L’agevolazione è rivolta a tutti gli studenti residenti nel Comune di Ragusa, con età inferiore a 20 anni e un indicatore ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare, non superiore a 25.000 euro.

Tutte le informazioni, la documentazione relativa ai requisiti completi e il modello di istanza per richiedere l’abbonamento sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, all’interno della sezione “Novità – Avvisi”.

“La riapertura di questo bando – dichiara l’assessora alla Pubblica istruzione, Catia Pasta – rappresenta un’opportunità per sostenere concretamente le famiglie ragusane e agevolare il percorso formativo dei nostri ragazzi. Garantire l’accesso agevolato al trasporto pubblico significa non solo alleggerire le spese quotidiane legate agli spostamenti, ma anche incoraggiare le nuove generazioni a preferire soluzioni di mobilità più sostenibili per la nostra città. Invito le famiglie, le studentesse e gli studenti aventi diritto, a non lasciarsi sfuggire questa occasione e a presentare istanza.”

Mobilità urbana inclusiva, la definisce l’assessore al ramo, Giovanni Gurrieri: “Incentivare i più giovani all’utilizzo dei mezzi pubblici non è solo una misura di sostegno economico per le famiglie, ma un vero e proprio investimento sul futuro della nostra città. Vogliamo che i ragazzi si abituino a muoversi in modo sostenibile, e agevolazioni come questa sono il modo migliore per promuovere questo cambiamento culturale”.

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