Nuova luce con strade, marciapiedi e videosorveglianza: 1,5 milioni per zona artigianale di Ragusa

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Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area artigianale di Ragusa: 1,5 milioni di euro per una serie di interventi che “nasce dall’ascolto”. Martedì mattina, incontro tra Amministrazione comunale di Ragusa e le imprese che in quella zona operano. Un intervento che, secondo il sindaco Cassì, punta a migliorare “la qualità di vita di chi frequenta e lavora in un’area densa di attività come questa”.

Quali interventi sono previsti? “L’intervento riguarderà diversi ambiti: le strade e i marciapiedi, la sistemazione di aree destinate a parcheggio e le recinzioni, la segnaletica e il relamping con impianti di nuova generazione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – capaci di garantire risparmio energetico e migliore illuminazione dell’area, la videosorveglianza”.

I primi interventi sono già iniziati. Per l’assessora allo Sviluppo economico, Catia Pasta, si tratta di una riqualificazione “costruita in condivisione con la CNA Territoriale di Ragusa e con le imprese che gravitano sulla zona. Proprio da loro proviene ad esempio la richiesta di destinare un’area a parcheggio, o quella di prevedere un sistema di segnaletica più chiaro, che aiuti clienti e fornitori a orientarsi tra le varie aziende”. Il progetto complessivo è stato finanziato dalla Regione Siciliana.

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