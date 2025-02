Il dottor Osvaldo Azzaro alla guida della Struttura Semplice di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Maggiore

Nuovo incarico per il dottor Osvaldo Azzaro, 49 anni, nominato Direttore della Struttura Semplice di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Maggiore di Modica. La selezione, condotta dall’ASP di Ragusa, ha seguito un iter concorsuale basato sulla valutazione dei curricula dei candidati.

Azzaro ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina nel 2001, per poi specializzarsi in Ortopedia e Traumatologia nello stesso ateneo nel 2007. Il suo percorso professionale è proseguito con un incarico dirigenziale presso la Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria, dove ha maturato un’esperienza consolidata nel settore.

Nel corso della sua carriera, ha sviluppato una competenza chirurgica trasversale, con particolare esperienza nella chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio, nella traumatologia degli arti, nella chirurgia vertebrale oncologica e traumatologica, nonché negli interventi su mano e piede.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago, che ha sottolineato l’importanza di questa nomina:“Il dottor Azzaro guiderà un reparto che ha sempre rappresentato un punto di riferimento per l’innovazione clinica e tecnologica. Le sue competenze, unite alla visione strategica dell’Azienda, contribuiranno al miglioramento dei servizi, con un’attenzione particolare alla riduzione delle liste d’attesa e all’evoluzione delle tecnologie applicate alla chirurgia ortopedica”.

