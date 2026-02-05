Il dottor Claudio Caruso alla guida del Distretto sanitario di Modica

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha conferito al dottor Claudio Caruso l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Distretto 3 di Modica, al termine della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio.

Medico chirurgo con attestato di formazione specifica in Medicina Generale, Caruso vanta una lunga esperienza nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali e nella gestione dei percorsi di cura dedicati ai pazienti fragili.

Esperienza nella sanità territoriale e nell’assistenza domiciliare

Fin dagli anni Novanta il professionista ha maturato una significativa esperienza nello sviluppo dell’assistenza domiciliare, contribuendo alla diffusione di modelli organizzativi basati sulla presa in carico continuativa del paziente.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di responsabilità nelle Unità di Valutazione Multidimensionale e nell’Assistenza Domiciliare Integrata, occupandosi della valutazione e dell’ammissione ai percorsi infermieristico-riabilitativi.

Caruso ha inoltre diretto la RSA di Scicli, struttura appartenente al Distretto di Modica, ed è stato responsabile del Presidio Territoriale di Assistenza di Scicli, contribuendo alla sua attivazione e allo sviluppo dei servizi collegati. Parallelamente ha svolto attività formativa, seguendo il tirocinio teorico-pratico degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università di Catania.

Gli obiettivi del nuovo direttore

“Il mio impegno sarà orientato al potenziamento della rete territoriale e all’integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari, con l’obiettivo di garantire percorsi di cura sempre più appropriati e vicini ai cittadini”, ha dichiarato il dottor Caruso.

