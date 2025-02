Il dottor Antonello Giordano nominato Coordinatore regionale dell’Italian Stroke Association

Il dottor Antonello Giordano, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia e Stroke Unit dell’ASP di Ragusa, presso l’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, è stato insignito di due importanti incarichi in seno all’Italian Stroke Association (ISA): Coordinatore regionale per la Sicilia e Probiviro del Consiglio Direttivo nazionale. La nomina, valida per il triennio 2025-2027, conferma il prestigio della sanità siciliana nel panorama nazionale.

L’Italian Stroke Association, con oltre mille iscritti in continua crescita, rappresenta la principale società scientifica italiana per lo studio dell’ictus cerebrale, la stesura di linee guida e la sensibilizzazione sul tema “È un onere e un onore rappresentare la Sicilia all’interno del Consiglio dell’Italian Stroke Association. La lotta all’ictus cerebrale è una sfida cruciale per la sanità pubblica: puntiamo a migliorare costantemente i percorsi di cura e garantire la massima tempestività degli interventi. Prevenzione, diagnosi precoce e terapie avanzate sono essenziali per ridurre la mortalità e gli esiti invalidanti legati alla malattia,” ha dichiarato Giordano.

La Stroke Unit di Vittoria: un’eccellenza nazionale

L’Unità Operativa Complessa di Neurologia/Stroke Unit diretta dal dottor Giordano si distingue da tempo per le sue prestazioni d’eccellenza. Nel terzo trimestre del 2024, la struttura ha ricevuto il prestigioso riconoscimento ‘Diamond’ nell’ambito del programma ESO/ISA Angels, riservato ai centri in grado di effettuare trombolisi ad almeno il 75% dei pazienti con ictus ischemico entro 60 minuti dall’arrivo in ospedale. Questo traguardo la colloca tra le prime sette Stroke Unit in Italia.

Nel quarto trimestre 2024, la Stroke Unit del “Guzzardi” ha confermato il proprio livello di eccellenza, ottenendo il riconoscimento ‘Oro’ per la qualità delle cure e la tempestività degli interventi. “Questo risultato,” sottolinea Giordano, “è il frutto dell’impegno costante del nostro team, che lavora per garantire cure tempestive ed efficaci, riducendo le conseguenze dell’ictus e migliorando la qualità della vita dei pazienti“.

© Riproduzione riservata