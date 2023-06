Il dilemma del canale Fosso di Guardia-Micencia Donnalucata. A chi la bonifica?

Lasciato all’incuria per mesi, oggi si presenta nella sua “indecenza” ai villeggianti ed ai residenti. Il canalone Fosso di Guardia-Micenti, sito nel perimetro urbano del centro abitato di Donnalucata, frazione balneare di Scicli, è in completo abbandono. Da una canaletta laterale arrivano alla foce degli scoli di cui non si conoscono né le origini e né la qualità delle acque. Pare che siano i resti irrigui del Consorzio agro di Donnalucata o del Consorzio di bonifica 8 di Ragusa. Di certo queste acque, che raggiungono dalla zona a monte della provinciale la spiaggia del litorale di Micenci-Cava d’Aliga, vanno a creare un acquitrinio puzzolente e melmoso.

Un disagio ambientale lamentato da sempre perchè nel canale di Fosso di Guardia-Micenci scaricano agricoltori e Consorzi creando situazioni di forte disagio ambientale.

Chi deve intervenire per rimuovere il disagio ambientale? A questo interrogativo è difficile rispondere. Nei giorni scorsi gli abitanti della zona, peraltro ad alta vocazione turistica, hanno preso falci e scope ed hanno cercato di rimuovere le erbacce dalla sede del canale al fine di rendere possibile il passaggio. I cumuli di erbacce sono stati posti ai margini del canalone mentre l’acqua scorre fino a raggiungere la spiaggia. “Lo stato attuale del luogo non é una bella vetrina per i tanti turisti e residenti che si apprestano a trascorrere il periodo estivo in questa zona di villeggiatura – è l’appello-denuncia di alcuni cittadini – chiediamo che si intervenga urgentemente eliminando i rischi igienico-sanitari che vi sono nella zona. Fare raggiungere la spiaggia ai bambini è un vero azzardo”.