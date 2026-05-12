Disagi a Comiso per i lavori Enel: traffico in tilt per le strade chiuse e le deviazioni non segnalate

Disagi a Comiso per i lavori in corso nella zona della rotatoria di accesso alla città in direzione di Vittoria. I lavori sono stati programmati dall’Enel e regolarmente autorizzati, ma le interruzioni – non debitamente segnalate – stanno causando seri problemi alla viabilità. Chi proviene da Comiso lungo via San Biagio e deve proseguire in direzione di via Biscari, verso una delle zone di espansione della città, o chi proviene da via Biscari e deve dirigersi verso il centro cittadino non trova alcun cartello che indichi la deviazione del traffico. Sono stati sistemati solo dei cartelli triangolari di lavori in corso e i segnali di limitazione della velocità. Ma gli automobilisti trovano la strada improvvisamente sbarrata dai cavi, dai camion e dalle ruspe e sono costretti a tornare indietro per cercare una viabilità alternativa.

I lavori sono di competenza Enel, regolarmente autorizzati e non rientrano nella programmazione del comune. Nel cantiere però mancano le segnaletiche che – in accordo con il corpo di Polizia municipale – possano permettere agli automobilisti di essere pre-avvertiti della impossibilità di dirigersi verso alcune zone della città e quindi della necessità di una deviazione.

I disagi sono in alcuni casi inevitabili. Ma i cantieri devono essere debitamente segnalati, così come le necessarie deviazioni del traffico.

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