Il cuore dei bambini di Chiaramonte Gulfi: 900 euro per aiutare Zayel

Un gesto semplice, nato dalle mani dei bambini, che si è trasformato in un grande atto di solidarietà. Lo scorso 12 gennaio, il Gruppo Alfa Protezione Civile di Chiaramonte Gulfi è stato accolto nel plesso della scuola dell’infanzia “Fontana” per ricevere una donazione speciale: 900 euro raccolti grazie ai mercatini organizzati il 18 dicembre 2025.

Alla presenza del dirigente scolastico Sebastiano Spiraglia e dell’assessore Adriana Iacono, i bambini e le insegnanti hanno consegnato il ricavato della vendita dei lavoretti realizzati durante le attività scolastiche. Un’iniziativa dal valore profondo, pensata per sostenere le spese mediche di Zayel, il bambino originario del Madagascar arrivato da alcuni mesi a Chiaramonte Gulfi.

Zayel dovrà affrontare un delicato intervento chirurgico, inizialmente previsto all’ospedale San Camillo di Roma e successivamente trasferito all’Istituto Gaslini di Genova per motivi tecnici. Un percorso complesso, che comporta costi importanti e una lunga fase di convalescenza, per il quale il sostegno della comunità è fondamentale.

Il bambino e la mamma sono ospitati da alcune famiglie del Gruppo Alfa, che li stanno accompagnando in questo difficile cammino, in attesa della data dell’intervento. Durante l’incontro a scuola, i piccoli alunni hanno potuto conoscere Zayel: lo hanno accolto con sorrisi, canzoni, disegni colorati e tanta spontaneità, regalando un momento di gioia e speranza.

Un gesto che dimostra come la solidarietà non abbia età e come, anche dai più piccoli, possano nascere insegnamenti profondi. La raccolta fondi è il frutto dell’impegno condiviso di bambini, insegnanti e famiglie che hanno scelto di trasformare il periodo natalizio in un’occasione concreta di aiuto.

Il Gruppo Alfa ha espresso gratitudine e commozione per l’iniziativa, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito acquistando i lavoretti e sostenendo una causa che va oltre i confini geografici, ma parla il linguaggio universale dell’umanità. Un esempio luminoso di comunità che si stringe attorno a chi ha più bisogno, per regalare a Zayel la possibilità di un futuro migliore.

© Riproduzione riservata