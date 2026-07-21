Il Consiglio comunale di Pozzallo boccia l’esternalizzazione dei tributi: resta la gestione pubblica

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Il Consiglio comunale ha respinto la proposta di affidare a un soggetto privato il servizio di riscossione dei tributi comunali. La delibera, discussa nella seduta di ieri sera, non ha ottenuto il via libera dell’Aula, sancendo così il mantenimento della gestione in capo all’ente pubblico.

Si tratta di una decisione destinata ad avere effetti sull’organizzazione dell’Ufficio Tributi e sulla strategia che l’Amministrazione dovrà adottare per migliorare la capacità di riscossione delle entrate comunali.

Tra i primi a commentare l’esito della votazione è stato il consigliere comunale Uccio Agosta (Italia Viva – Casa Riformista), che ha rivendicato il risultato come una conferma della posizione sostenuta negli ultimi mesi.

«La delibera è stata ufficialmente bocciata – afferma Agosta –. Con questo voto vengono scongiurati i rischi che avrebbero potuto gravare sui cittadini e si evita di intraprendere una strada che, in altri Comuni italiani, ha prodotto criticità sul piano economico e gestionale».

Secondo il consigliere, la scelta del Consiglio rappresenta un segnale chiaro a favore della gestione pubblica del servizio. «Le tasse devono pagarle tutti, in modo equo, ma la riscossione deve restare nelle mani dell’ente pubblico», sostiene Agosta, che invita ora l’Amministrazione comunale a rafforzare e riorganizzare l’Ufficio Tributi affinché possa operare con maggiore efficienza e autonomia.

Il dibattito in Aula ha evidenziato posizioni differenti sul modello organizzativo più efficace per incrementare la riscossione dei tributi e contrastare l’evasione. Con la bocciatura della delibera, l’ipotesi di esternalizzare il servizio viene, almeno per il momento, accantonata.

Resta adesso da capire quali saranno le prossime mosse dell’Amministrazione comunale per potenziare il settore tributi e migliorare le performance di riscossione, tema centrale per gli equilibri di bilancio dell’ente e per la sostenibilità dei servizi offerti ai cittadini.

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