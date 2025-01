Il concerto di Arisa a Messina aperto da un talento messinese: Valeria Prestianni

Il 28 dicembre, nella splendida cornice di una gremita Piazza Duomo a Messina, si è realizzato un sogno per la giovanissima e talentuosa Valeria Prestianni, che ha aperto il concerto di Arisa davanti a un pubblico di oltre 10.000 persone. Nonostante i suoi soli 17 anni, Valeria ha saputo conquistare i presenti con un’esibizione emozionante e coinvolgente, dimostrando padronanza del palco e un talento naturale che non è passato inosservato, guadagnandosi persino i complimenti della stessa Arisa.

Un percorso di crescita e successi

La passione di Valeria per la musica emerge già all’età di 9 anni, quando inizia a studiare canto presso la Music Laimo School di Messina, sotto la guida di Emanuele Laimo. Da allora, il suo percorso è stato costellato di successi: con il brano “Non dirmi una Bugia”, Valeria ha conquistato il primo premio come miglior inedito al prestigioso Mastersing Talent di Catania, scelto tra oltre 400 partecipanti. Ha ottenuto il primo posto assoluto nella categoria Teenagers di Canto al concorso “Stelle in Musica”.

Collaborazioni professionali e brani inediti

Nel 2024, Valeria avvia una collaborazione con il Waves Recording Studio di Messina, diretto da Pippo D’Andrea e Salvatore Minutoli, due figure di spicco nel panorama musicale: Pippo D’Andrea, musicista esperto e selezionatore per contest prestigiosi come Una Voce per San Marino e Sanremo Rock, ha curato le pubbliche relazioni e la comunicazione. Salvatore Minutoli, produttore, arrangiatore e vocal coach, ha collaborato con Valeria per la produzione di due brani: “Specchi”, uscito il 1 dicembre 2024 ed “Eclissi”, in uscita il 21 gennaio 2025. Entrambi i brani sono pubblicati dall’etichetta indipendente Mexena’s Records, di cui Minutoli è il titolare.

Un futuro promettente

L’apertura del concerto di Arisa rappresenta una tappa importante nella carriera di Valeria, che inizia il 2025 con entusiasmo e nuovi progetti in cantiere. Con la produzione di nuovi brani e una determinazione fuori dal comune, la giovane artista messinese si prepara a conquistare nuovi traguardi nel panorama musicale italiano.

Una carriera appena iniziata, ma già ricca di emozioni e soddisfazioni, che promette di portare Valeria sempre più in alto. Da tenere d’occhio.

