Il Comune di Vittoria ha un nuovo segretario generale

È stato presentato ufficialmente questa mattina alla Giunta e agli amministratori comunali il nuovo Segretario Generale del Comune, il Dott. Francesco Piro. A darne annuncio è stato il Sindaco Francesco Aiello, che ha accolto il dirigente con parole di apprezzamento e fiducia.

Originario di Agrigento, il Dott. Piro è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua carriera inizia in Lombardia, al Comune di Santa Maria della Versa (Pavia), dove ha svolto il suo primo incarico da Segretario comunale. Successivamente è rientrato in Sicilia, ricoprendo il ruolo in diversi enti locali dell’isola e maturando un bagaglio di competenze amministrative e gestionali considerato oggi di grande rilevanza.

“Accogliamo il Dott. Francesco Piro con grande soddisfazione. La sua esperienza e la sua preparazione rappresentano un valore aggiunto per il nostro Comune. Sono certo che, grazie al suo contributo, potremo rafforzare l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa, offrendo ai cittadini servizi sempre più efficienti”, ha dichiarato il Sindaco Aiello, sottolineando l’importanza di una figura chiave per il buon funzionamento della macchina comunale.

