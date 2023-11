Il Comune di Ragusa si illumina di rosso: no alla violenza di genere

L’Amministrazione Comunale di Ragusa, su proposta dell’assessore Elvira Adamo e l’avallo del sindaco Peppe Cassì, ha voluto dire “no” alla violenza di genere, “vestendo” di Rosso la facciata di Palazzo dell’Aquila, stasera per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2023”.

“Oltre alle numerose iniziative organizzate in città nel corso del mese di novembre, – dichiara l’assessore per le pari opportunità Elvira Adamo – stasera per il 25 novembre la facciata del Palazzo Comunale è stata illuminata di rosso per celebrare tutte le donne vittime di femminicidio – oltre 100 solo nel 2023 – e per ricordare Giulia Cecchettin, morta a causa di un sentimento malato, distorto, sbagliato che non possiamo definire amore.

Il rosso rappresenta il sangue delle donne aggredite e uccise, ma è anche il colore delle lauree. Quel traguardo che Giulia non potrà raggiungere.

Abbiamo acceso le luci il 25 novembre, e vorremmo che l’attenzione contro la violenza sulle donne non si spegnesse alle fine delle celebrazioni.

L’Amministrazione Comunale sta avviando importanti progetti per il contrasto alla violenza di genere, in collaborazione con scuole, enti, associazioni, cittadine e cittadini. La violenza di genere riguarda tutti e tutte, non solo le donne. Occorre ricordarlo sempre, non solo il 25 novembre”.