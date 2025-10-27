Il Comune di Ragusa premia gli studenti eccellenti con borse di studio da 500 euro: come partecipare

Il Comune di Ragusa, tramite l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, ha approvato l’avviso per l’assegnazione di 10 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna agli studenti meritevoli che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con il massimo dei voti.

Il numero delle borse di studio potrà essere incrementato fino a 16, grazie al contributo di soggetti privati interessati a sostenere studenti che intendono intraprendere percorsi di studio specifici, come Scienza e Tecnologia, Forze Armate e altri settori professionali. Tra le borse comunali, 2 saranno riservate agli studenti che proseguiranno gli studi nella sede universitaria di Ragusa.

Requisiti per partecipare

Possono candidarsi gli studenti che rispettano i seguenti criteri: essere residenti nel Comune di Ragusa; aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con 100/100; essere iscritti o impegnati a iscriversi per l’anno accademico 2025/2026 a un Istituto Universitario, Conservatorio o corsi post-diploma (ITS, corsi professionali).

Come verranno selezionati i beneficiari

La selezione terrà conto dei seguenti parametri: diploma col massimo dei voti; in caso di parità, ISEE; in ulteriore parità, media dei voti scolastici.

Modalità di presentazione delle domande

Le istanze devono essere presentate entro il 25 novembre 2025, corredate da documento di riconoscimento in corso di validità, con le seguenti modalità: Pec: protocollo@pec.comune.ragusa.it

