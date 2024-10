Il Comune di Ragusa assegnerà dieci borse di studio a neo diplomati con il massimo dei voti

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa ha approvato un bando per l’assegnazione di 10 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna a studenti meritevoli che hanno ottenuto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con il massimo dei voti (100/100) nell’anno scolastico 2023/2024. Il bando si intitola “Onore al merito” e mira a sostenere e premiare il percorso formativo dei giovani del comune.

Requisiti per la partecipazione

Residenza nel Comune di Ragusa. Conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con una votazione di 100/100. Iscrizione o impegno all’iscrizione per l’anno accademico 2024/25 presso un Istituto Universitario o equiparato (come il Conservatorio), oppure a corsi professionali post-diploma, ITS e similari.

Criteri di selezione

Diploma con votazione 100/100. In caso di parità di punteggio, si terrà conto del valore ISEE. Se anche l’ISEE è uguale, verrà valutata la media dei voti.

Modalità di presentazione delle domande:

Gli interessati devono compilare l’apposito modulo (disponibile online) e inviare la domanda con una copia del documento di riconoscimento entro il 25 novembre 2024 attraverso le seguenti modalità:

Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.it, inviando copia anche all’indirizzo e-mail: pubblica.istruzione@comune.ragusa.it.

Consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Ragusa (C.so Italia 72, piano ammezzato), con invio contestuale della domanda in copia all’indirizzo e-mail: pubblica.istruzione@comune.ragusa.it.

Per ulteriori dettagli e per scaricare la modulistica, gli interessati possono visitare il link: Bando per l’assegnazione di 10 borse di studio.

