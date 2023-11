Il Comune di Ragusa aderisce a “La Valigia di Salvataggio” un protocollo d’intesa con la Questura contro la violenza di genere

Su iniziativa dell’associazione Salvamamme-Salvabebè di Roma, è stato promosso un protocollo d’intesa da realizzare tra la Questura e il Comune di Ragusa, denominato “La valigia di Salvataggio”, contro la violenza di genere.

L’iniziativa è finalizzata al sostegno e alla promozione di azioni condivise e finalizzate alla prevenzione e al contrasto di questa forma di violenza, concretizzando i seguenti obiettivi:

– rafforzare la rete di prevenzione e di contrasto della violenza di genere, al fine di sostenere con tempestività le vittime che sfuggono da situazioni di grave pericolo per la propria incolumità;

– instaurare un rapporto di proficua e sistematica collaborazione nell’intento di informare la popolazione in merito all’esistenza del progetto e delle modalità per accedervi;

– promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione.

Da parte sua il Comune di Ragusa intende aderire al protocollo d’intesa sostenendo la creazione di una rete sul territorio in grado di supportare le vittime di violenza di genere, consentire la presa in carico delle donne e dei minori e creare una sinergia tra le parti tesa alla realizzazione di azioni volte alla diffusione della cultura della prevenzione e al contrasto alla violenza in ogni sua forma.

Il protocollo d’intesa sarà sottoscritto dal sindaco e dal questore nel corso di un incontro che si terrà mercoledì 22 novembre, alle 11, presso la sala Raciti della Questura di Ragusa.

[image: image.png]