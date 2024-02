Il Comitato Micenci in campo per fronteggiare le criticità a Donnalucata. Un decalogo di richieste al sindaco Marino

Da qualche anno ha dato “voce” alla borgata di Donnalucata toccando indifferentemente il versante di levante, su Micenci, e quello di ponente su viale della Repubblica. Le battaglie sono state e continuano ad essere sempre le stesse: potabilità dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale e pulizia della borgata e delle spiagge. L’incontro nei giorni scorsi con il sindaco Mario Marino al quale il Comitato ha rappresentato le criticità rilevate nella borgata in tema di salute pubblica, sicurezza e decoro urbano.

Claudio Conti, a nome del Comitato Micenci, è un fiume in piena per la sua conoscenza delle problematiche e perchè è sul campo da diversi anni.

“E’ stata affrontata la fornitura di acqua potabile mancata per diverso tempo e si è preso atto degli interventi effettuati per ripristinare la normale erogazione. Ci è stata data garanzia che, se il problema si dovesse verificare nuovamente, verrà data una capillare informazione agli utenti – spiega Claudio Conti – noi abbiamo proposto la ricerca delle cause che hanno portato all’inquinamento del pozzo Dammusi e la possibilità di valutare l’istallazione di una casetta dell’acqua che eroghi acqua pura a prezzi più vantaggiosi per l’utenza e con conseguente minor utilizzo di plastica”.

Altra richiesta è l’installazione dei dissuasori di velocità negli ingressi della borgata.

“Su via Archimede c’è veramente un serio pericolo di viabilità – specifica Claudio Conti – l’istallazione dei dissuasori di velocità ridurrebbe i rischi. Necessario, poi, il ripristino della segnaletica orizzontale soprattutto per attraversamento pedonale in tutta la borgata. Nell’incontro avuto con il sindaco siamo venuti a conoscenza che presto dovrebbero iniziare i lavori di sistemazione sul lungomare di via Marina e su via Pirandello. Una riqualificazione necessaria”.

Pulizia, raccolta e spazzamento rifiuti.

“Abbiamo letto e studiato il capitolato cercando di capire cosa è previsto. La nuova ditta che ha in appalto il servizio ha di gran lunga migliorato le prestazioni ma chiediamo che venga un potenziamento dello spazzamento stradale del tutto insufficiente. In particolare lo spazzamento meccanizzato giornaliero di tutti i lungomari dal 1° giugno al 30 settembre, la rimozione dei rifiuti inerti su varie parti della spiaggia di Micenci, l’istallazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti sulla spiaggia, l’utilizzo di un pulispiaggia per la pulizia degli arenili al posto di attrezzature per l’agricoltura e la sistemazione delle docce. Come Comitato Micenci ci impegniamo a vigilare sull’azione dell’Amministrazione con un atteggiamento di collaborazione al fine di ridurre i disagi ed aumentare i benefici per la nostra borgata”.

