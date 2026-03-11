Il Comiso torna al successo: battuto il Santa Croce e play off sempre più vicini

Il Comiso torna al successo superando brillantemente il Santa Croce, in un match che rappresentava un vero e proprio banco di prova per la squadra guidata dal presidente Gaetano Tomasello. Con tre partite ancora da giocare, la squadra verdarancio si conferma in zona play off e dimostra di voler chiudere il campionato nel miglior modo possibile. La Barrese, capolista, sembra ormai indirizzata verso la promozione, mentre Comiso, Pozzallo e Don Bosco, insieme al Cassibile Fontane Bianche, mantengono vive le speranze di un accesso agli spareggi finali.

Il prossimo trittico di partite sarà decisivo per definire la classifica finale. Sabato prossimo il Comiso sarà impegnato in trasferta contro la Don Bosco ad Aidone, seguirà la sfida casalinga contro il Pozzallo, prima di chiudere il campionato in trasferta contro l’Azzurra Francofonte. Il presidente Tomasello sottolinea l’importanza della vittoria appena ottenuta: “Era fondamentale tornare a vincere e superare questo momento difficile. Squalifiche e infortuni ci hanno messo a dura prova, ma vogliamo concludere al meglio il campionato e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Siamo al terzo posto e puntiamo a disputare i play off al massimo delle nostre possibilità”.

L’allenatore Raffaele Monaco evidenzia la buona prestazione della squadra nel match contro il Santa Croce, sottolineando la motivazione e la determinazione dei giocatori. “Eravamo molto motivati perché ci tenevamo a questa vittoria. Il Santa Croce ha dato il massimo, ma siamo riusciti a passare in vantaggio nel primo tempo. Dopo il pareggio nel secondo, Bruccoleri ha realizzato la doppietta decisiva che ci ha regalato tre punti preziosi”.

Monaco si dichiara ottimista in vista della fase finale del campionato e dei play off. “Abbiamo la certezza di poter disputare gli spareggi. La rosa è ristretta, ma i giocatori sono molto validi e contiamo su di loro. Le ultime tre partite saranno decisive, con due scontri diretti fondamentali in chiave play off. Non possiamo abbassare la guardia e giocheremo al massimo delle nostre possibilità”.

Il successo contro il Santa Croce rappresenta dunque un momento di svolta per il Comiso, che riparte con entusiasmo e fiducia, pronto a giocarsi le ultime gare con l’obiettivo di massimizzare il risultato e conquistare l’accesso ai play off.

