Il Comiso Calcio conquista la salvezza: festa allo stadio per l’ultima di campionato

Missione compiuta per il Comiso Calcio, che ha raggiunto con una giornata di anticipo l’obiettivo salvezza nel campionato di Prima Categoria. La squadra, guidata dal presidente-allenatore Gaetano Tomasello, ha chiuso la stagione con una solida prestazione, piazzandosi al nono posto con 24 punti e garantendosi la permanenza nella categoria.

Dopo un anno di pausa, il ritorno del calcio a Comiso è stato segnato da una stagione di crescita e consolidamento. Domenica prossima si concluderà ufficialmente il campionato con l’ultima gara contro il Cassibile Fontane Bianche, formazione in lotta per i playoff. Il risultato, però, non influirà sulla classifica del Comiso, che può già festeggiare la propria permanenza in Prima Categoria.

FESTA ALLO STADIO “BEPPE BORGESE”

Per celebrare la salvezza, la società ha organizzato una giornata speciale per i tifosi allo stadio “Beppe Borgese”, con ingresso gratuito per tutti gli studenti, anche universitari.

Ore 13:30 → Apertura dei cancelli.

Ore 14:00 → Esibizione dei ragazzi della Scuola Calcio Fair Play, per un momento di sport e condivisione.

Ore 14:30 → Spettacolo musicale dal vivo con Erkory e Domingo, fondatori dello studio di produzione “Costa Sud”.

Intervallo → Premiazione delle vecchie glorie del Comiso Calcio, con i “capitani” che hanno scritto la storia della squadra negli anni passati.

Ore 15:00 → Fischio d’inizio di Comiso-Cassibile Fontane Bianche.

IL FUTURO DEL COMISO CALCIO

Il presidente Tomasello ha espresso soddisfazione per la stagione appena conclusa: “Siamo partiti con l’unico obiettivo di riportare il calcio a Comiso e mantenere la categoria. Questa è stata una stagione di transizione, ma ora inizia la seconda fase del nostro progetto. Vogliamo rafforzare la squadra con giovani talenti locali e costruire una base solida per il futuro. Speriamo nella collaborazione di tutti per riportare Comiso nella categoria che merita.”

© Riproduzione riservata