Il comisano Luigi Bellassai “osservatore arbitrale” in serie A

Luigi Bellassai “osservatore arbitrale” di una partita di serie A. Bellassai, della sezione AIA di Ragusa, è volato a Torino per assistere, in qualità di osservatore arbitrale, alla gara di serie A tra Torino e Roma, valida per la decima giornata del campionato di serie A.

Bellassai calca da molti anni i campi di calcio, dapprima come arbitro, poi come osservatore arbitrale, raggiungendo traguardi via via più prestigiosi.

