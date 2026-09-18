Il comico Claudio Casisa arriva a Modica con una missione: «Voglio mangiare 50 scacce»: sabato e domenica torna Scacciapensieri

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Se c’è una cosa che Claudio Casisa ha già messo in chiaro sui social è che a Modica non arriverà soltanto per far ridere. Il comico siciliano ha lanciato una sfida tutta modicana: mangiare almeno 50 scacce. È il modo più ironico e immediato per entrare nello spirito della seconda edizione di Scacciapensieri, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre nel centro storico di Modica. Due giorni dedicati alla Scaccia Modicana, ma con un programma che intreccia gastronomia, spettacolo, musica, comicità, cultura e promozione del territorio.

Sabato sera il palco è di Claudio Casisa

Uno dei momenti più attesi sarà proprio quello con Claudio Casisa, protagonista del suo summer tour 2026. L’artista salirà sul palco di Piazza Matteotti sabato alle 22, dopo l’apertura musicale dei Good Time Live Band, in programma alle 21. L’idea è quella di trasformare il centro storico in una grande festa, con la scaccia protagonista non soltanto negli stand, ma anche nell’atmosfera dell’intera manifestazione. E Casisa, almeno a giudicare dal video con cui ha invitato il pubblico, sembra intenzionato a prendere molto sul serio la sua “missione gastronomica”.

Domenica Street Band e dj set

Il programma proseguirà domenica con un cambio di ritmo. Alle 19.45 partirà da Piazza San Pietro la Modica Street Band, che attraverserà il centro storico fino a raggiungere Piazza Matteotti, portando musica e spettacolo direttamente tra le vie della città. Alle 22 la chiusura sarà affidata al dj set di Andrea Cunta, pensato per coinvolgere anche il pubblico più giovane.

Piazza Matteotti diventa un Food Village

Il cuore gastronomico della manifestazione sarà il Food Village di Piazza Matteotti, aperto sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 18 alle 23. Qui sarà possibile assaggiare diverse interpretazioni della Scaccia Modicana, insieme ad altri prodotti da forno e alle proposte presenti nei mercatini. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare uno dei simboli più riconoscibili della tradizione gastronomica modicana e, allo stesso tempo, trasformarlo in elemento di richiamo turistico e culturale. La manifestazione è stata finanziata nell’ambito del bando “Sicilia che piace” promosso dall’Assessorato regionale alle Attività produttive.

Laboratori gratuiti tra scacce e vini del territorio

Scacciapensieri non sarà però soltanto una festa di piazza. Negli spazi della Società Operaia Mutuo Soccorso di Modica sono previsti laboratori dedicati alla Scaccia Modicana e al suo abbinamento con i vini del territorio, curati dal sommelier e presidente Onav Modica Giorgio Solarino. Saranno quattro gli appuntamenti, gratuiti ma con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti, durante i quali sarà possibile degustare diverse tipologie di scacce accompagnate dai vini del territorio.

Spazio anche al turismo

Nel programma trova posto anche un momento di approfondimento dedicato allo sviluppo turistico. Sabato 19 settembre alle 17.30, all’Auditorium Floridia, è in programma il convegno “Il turismo d’eccellenza negli agriturismi iblei”, con un focus sull’utilizzo dei dati e degli strumenti di analisi per comprendere meglio i flussi turistici e costruire nuove strategie per le imprese. Tra gli ospiti sono previsti Fabio Primerano e Angela Carpano di IODAH – Intelligence On Destination And Hospitality, piattaforma specializzata nell’analisi dei dati per il settore Travel & Tourism. Il confronto sarà rivolto soprattutto agli operatori turistici e agli imprenditori del territorio. Sul resto, però, incombe ancora una domanda molto meno tecnica e decisamente più modicana: Claudio Casisa riuscirà davvero a mangiare 50 scacce?

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