A Ragusa arriva lo “Zaino sospeso”: basta una penna per aiutare un bambino a tornare a scuola

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Una penna, un quaderno, un astuccio. Oggetti semplici, quasi scontati per molti, ma che per alcune famiglie possono diventare una spesa difficile da sostenere. Nasce da qui “Zaino sospeso”, l’iniziativa solidale promossa dal Lions Club Ragusa Host per raccogliere materiale scolastico da destinare a bambini e ragazzi in difficoltà, in vista del nuovo anno scolastico. La raccolta è già partita e proseguirà fino al mese di ottobre.

All’iniziativa hanno aderito alcune attività commerciali della città, tra cui Criscione & Criscione, Le Magasin e Toys In, che hanno messo a disposizione i propri spazi come punti di raccolta. Chiunque vorrà partecipare potrà lasciare materiale scolastico nuovo o comunque utile: album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, zaini, diari e libri.

I punti di raccolta sono stati attivati in via Archimede 16, via Zama 110, via Archimede 394, viale dei Platani 118 e via Federico De Roberti 1. L’obiettivo è semplice: alleggerire almeno in parte il peso delle spese scolastiche per le famiglie che attraversano un momento di difficoltà e permettere ai più piccoli di iniziare l’anno con tutto il necessario.

«Con “Zaino sospeso” vogliamo promuovere un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso le famiglie che possono incontrare maggiori difficoltà nell’affrontare le spese legate alla scuola – sottolinea la presidente del Lions Club Ragusa Host, Ornella Licitra –. Anche una penna, un quaderno o un astuccio possono rappresentare un aiuto importante». Un’iniziativa che prova a trasformare un acquisto quotidiano in un gesto collettivo di vicinanza. Perché, a volte, per riempire uno zaino basta davvero poco.

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