Il Club Milan di Comiso donerà defibrillatore al Carducci. Ci sarà anche Franco Baresi

Il calcio è uno sport che unisce e che sa trasmettere valori importanti come la solidarietà e la passione. E proprio la solidarietà è al centro dell’iniziativa del Club Milan di Comiso “Paolo Maldini” che, durante il gala in onore di Franco Baresi, donerà all’Istituto Statale Superiore “Carducci” di Comiso un defibrillatore.

Il gala si terrà il 2 giugno presso la Villa Orchidea di Comiso e vedrà come ospiti d’onore il leggendario “signore dell’area di rigore” Franco Baresi e il giornalista di Sky Giuseppe Di Stefano. L’evento, organizzato dal Club Milan “I Capitani” di Vittoria, presidente Giorgio Giurdanella, avrà come tema “Pensiamo con la testa…ragioniamo col cuore”, un motto che ben rappresenta l’intenzione degli organizzatori di unire lo sport alla solidarietà.

Il Club Milan di Comiso “Paolo Maldini”, nato nell’estate del 2022, ha come obiettivo quello di condividere la passione per il calcio, ma anche quello di essere un’associazione attenta alle tematiche sociali e alla prevenzione sanitaria.Per questo motivo, durante la serata in onore di Franco Baresi, il Club donerà un defibrillatore all’Istituto Statale Superiore “Carducci” di Comiso, una scelta che dimostra come lo sport possa essere un importante strumento per la prevenzione e la salvaguardia della salute.

La donazione del defibrillatore è solo uno dei gesti di solidarietà che saranno compiuti durante la serata. Saranno infatti cinque i defibrillatori donati, destinati anche all’Istituto “Filippo Traina”, alla Direzione Didattica IV Circolo “Rodari”, al mercato di Vittoria e all’ASD One Free Time Center.

Il rapporto d’amicizia tra il Club Milan di Comiso “Paolo Maldini” e il Club Milan “I Capitani” di Vittoria dimostra come la rete tra associazioni possa essere un importante strumento per la prevenzione e la solidarietà. Inoltre, la scelta di donare defibrillatori a diverse associazioni della zona dimostra come lo sport possa essere un veicolo per la diffusione di una cultura della salute e della prevenzione.

Durante la serata, inoltre, saranno presenti anche altre associazioni, perché losport ha il potere di unire le persone in un momento in cui la divisione sembra prevalere. Il calcio, in particolare, è uno sport che sa coinvolgere e appassionare milioni di persone in tutto il mondo, trasmettendo valori importanti come la lealtà, la solidarietà e il rispetto reciproco.

La presenza di Franco Baresi e di Giuseppe Di Stefano durante il gala rappresenta un ulteriore momento di grande emozione e di condivisione, un’occasione per ricordare i grandi campioni del passato e per celebrare l’amore per lo sport.