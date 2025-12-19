Il cimitero violato. A Vittoria, atto vandalico nella notte: danneggiata la porta dell’ossario

Atto vandalico nel cimitero di Vittoria. Ignoti, forse nella notte, hanno manomesso la porta d’ingresso all’ossario comunale. La pesante porta in ferro è stata scardinata: difficile pensare che qualcuno volesse aprirsi un varco per entrare, più probabile che si sia trattato di un atto vandalico, senza nessun altro fine se non quello di danneggiare e forse di creare scalpore. E’ probabile che ad agire sia stata più di una persona perchè la porta in ferro è molto pesante.

Già stamattina gli operai dell’ufficio, con il dirigente Elio Cicciarella, si sono recati sul posto. La pesante porta sarà nuovamente ripristinata e rimessa nella sua sede naturale. L’episodio sarà denunciato alle forze dell’ordine.

Contributo fotografico: Franco Assenza

