Il campo sportivo di Santa Croce intitolato ad Angelo Mauro

Il campo sportivo di Santa Croce cambia nome e sarà intitolato “Angelo Mauro, il capitano”, in onore di un’icona dello sport santacrocese. La decisione, formalizzata con un’apposita delibera di Giunta, è stata proposta dall’assessore allo Sport, Davide Mandarà, con il sostegno e l’approvazione dell’intera Amministrazione comunale.

“Angelo Mauro è stato per tutti il ‘Capitano’, simbolo del calcio di Santa Croce, dei nostri colori e della nostra passione. Ha incarnato i valori più alti dello sport, distinguendosi non solo per le sue gesta sportive, ma anche per le sue qualità umane, rappresentando correttezza, signorilità d’animo e fierezza – ricorda il sindaco Peppe Dimartino –. Con questa intitolazione, rendiamo omaggio a una figura sportiva che ha segnato la storia della nostra città. In concomitanza con gli importanti lavori in corso nel nostro stadio comunale, che comprendono un restyling e la posa del manto in erba sintetica, abbiamo ritenuto doveroso dedicare questo tributo a un uomo che ha scritto pagine memorabili per Santa Croce.”

© Riproduzione riservata