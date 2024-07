Il Campionato Italiano di Beach Volley sbarca a Marina di Modica

Dopo il successo di “Sabbie di Sicilia”, Marina di Modica è pronta ad accogliere il Campionato Italiano di Beach Volley, portando i migliori interpreti italiani della disciplina sulla splendida spiaggia iblea. L’evento si terrà da venerdì e vedrà un programma ricco di partite e emozioni.

Un progetto sinergico

La sinergia tra Regione Sicilia, Comune di Modica e gli organizzatori ha permesso di portare il circuito assoluto a Modica per la prima volta. Questo progetto mira a promuovere il territorio attraverso lo sport, in particolare il beach volley, che ha già dimostrato di appassionare il pubblico locale e non solo.

Storia e curiosità

L’ultima tappa assoluta in provincia di Ragusa risale al 2015, quando Greta Cicolari e Giulia Momoli vinsero su Graziella Lo Re e Giulia Saguatti. Quest’anno, il main draw inizierà il 3 agosto, esattamente nove anni dopo quella storica finale.

Protagonisti in campo

I riflettori saranno puntati su Daniele Lupo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, e Ivan Zaytsev, un colosso della pallavolo. La coppia, che partirà come testa di serie numero 5, ha già ottenuto ottimi risultati nelle recenti tappe. La Sicilia sarà rappresentata da Franco Arezzo e Geri Ndrecaj, vincitori a Catania, che saranno testa di serie numero 6. Davide Benzi e Carlo Bonifazi, campioni italiani in carica, saranno le teste di serie numero 1.

Qualificazioni

Le qualificazioni inizieranno venerdì con numerosi atleti siciliani in gara. Tra i partecipanti ci saranno i gemelli Andronico, Francesco Cavalli-Lorenzo Platania, Simone Orto e molti altri. La competizione sarà agguerrita, con sei posti in palio per entrare nel tabellone principale.

Competizione femminile

Nel torneo femminile, Giada Benazzi, campionessa d’Italia, sarà una delle atlete di spicco, insieme a Michela Lantignotti. La testa di serie numero 1 sarà la coppia Alice Frasca-Federica Gradini. Le coppie siciliane saranno ben rappresentate, con atlete come Nicole Ferrarini-Egle Solarino e altre pronte a competere.

Organizzazione e strutture

L’organizzazione de I Soci, collaudata dall’esperienza nel beach soccer, ha predisposto quattro campi ufficiali e uno di allenamento. Fabio Nicosia, presidente de I Soci, ha espresso entusiasmo per l’evento, sottolineando la passione per gli sport sulla sabbia. Le finali si terranno domenica a partire dalle 17.45, promettendo un weekend ricco di spettacolo e emozioni.

© Riproduzione riservata