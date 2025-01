Il calcio a Scicli. Viziato anche dal campo in terra battuta del “Ciccio Scapellato”

Lo Scicli C. R. è atteso domenica alla 18esima del campionato giornata del Campionato di Promozione girone D nella gara con il Santa Croce. Una gara delicata fra due squadre che si trovano divise da un solo punto nella classifica generale. Lo Scicli C. R. ha 18 punti ed il Santa Croce ne ha 19. Stante le posizioni vicine alla coda della classifica fanno pensare che sarà una gara tutta da giocare con gli atleti pronti a misurarsi in un derby dal sapore ibleo. Sarà una gara che si porterà dietro le proteste degli ultras cremisi i quali non hanno “gradito” la sonora sconfitta di domenica scorsa a Noto. La tifoseria ha contestato alla dirigenza le scelte fatte per puntellare il parco giocatori.

Forse in pochi riflettono che le distanze, prese da alcuni calciatori e dai procuratori stessi, e le rinunce di alcuni atleti a voler venire a giocare a Scicli sono legate al fatto che lo stadio comunale è in terra battuta.

Una condizione di pericolosità caratterizza questo terreno di gioco. Essendo in terra battuta è costretto ad una manutenzione molto più attenta per evitare che si formino avvallamenti pericolosi ed in caso di pioggia pozzanghere miste a fango. Di contro in presenza di condizioni meteo favorevoli si forma una sede in terra battuta dura come un sasso e carica di insidie per i giocatori. Gli sforzi per mantenere in alto lo Scicli, quindi, non dovrebbero essere chiesti solo alla società ed alla sua dirigenza che fa grandi sforzi eonomici per mandare avanti la “baracca” ma anche al Comune che, potrebbe realizzare, nello stesso luogo al villaggio Jungi, il campo in erba sintetica e consegnare al mondo sportivo uno stadio degno di questo nome.

Lo scorso anno l’Amministrazione Marino è intervenuta con alcuni lavori di manutenzione sistemando il campo da gioco dello stadio, rifacendo le recinzioni ed installando una moderna illuminazione a led delle torri faro con la sistemazione dei quadri elettrici adeguati alle nuove normative vigenti.





