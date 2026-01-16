“Il Berretto a Sonagli”: due gli appuntamenti nello Spazio Cultura a Modica

Sono per il 24 (ore 21) e 25 (ore 18) gennaio prossimi con uno dei capolavori del teatro italiano. Presso lo Spazio Cultura Giorgio Sparacino, sarà messa in scena un’opera di grande fascino e intensità, diretta e interpretata da Alessandro Sparacino, uno dei più talentuosi attori teatrali che la città di Modica ha saputo esprimere. Sul palco accanto a lui c’è un cast di interpreti di altissimo livello: da Mariella Frasca ad Angelo Abela, Cristian Zago, Miriam Pisana, Marinella Careno, Alessandra La Perna. Sono loro che daranno vita a personaggi vibranti, autentici, capaci di emozionare e far riflettere. “Il berretto a sonagli è un’opera che scava nelle ipocrisie borghesi, nei meccanismi della reputazione sociale e nella follia lucida di chi osa dire la verità – spiega Alessandro Sparacino – al centro della vicenda c’è Ciampa, un personaggio indimenticabile, che con il suo celebre ‘berretto a sonagli’ ci costringe a riflettere su cosa sia davvero la dignità, e su quanto spesso la società preferisca la menzogna alla verità. Una produzione che promette teatro vero, fatto di passione, intelligenza e bellezza. Un appuntamento imperdibile per chi ama Pirandello, per chi ama il teatro e e per chi ama Modica”.

