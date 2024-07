Il beach rugby siciliano in festa a Marina di Ragusa

Si è chiusa con la grande festa conclusiva allo Spuma Beach Club di Marina di Ragusa la terza e ultima tappa siciliana del circuito di Beach Rugby della Fir in vista delle finali nazionali in programma a Paestum in Campania.

Per tutto il pomeriggio di sabato, a darsi battaglia nella spiaggia accanto al Porto Turistico di Marina di Ragusa, le selezioni siciliane maschili e femminili di beach rugby.

A primeggiare nella tappa iblea, per le ragazze il Ragusa Rugby, che rappresenterà la Sicilia alle finali nazionali, mentre per i ragazzi i Cucini di Messina, anche se i vincitori finali, che rappresenteranno l’isola a Paestum sono i Maledetti di Catania.

Al di là del risultato, un grande momento di sport, che ha visto tutte le compagini presenti impegnarsi allo spasimo per superarsi in ognuna delle sfide andate in scena. Il gran caldo non ha impedito gesti tecnici importanti e salutati dal folto pubblico presente con grande passione ed entusiasmo.

“E’ stata una manifestazione molto bella – sottolinea Paolo Sartorio, vicepresidente del Ragusa Rugby – che ha visto ciascuno degli atleti in campo sempre pronto a correre, impegnarsi, lottare, nello spirito più bello del nostro sport, per aiutare la squadra nello sviluppo delle trame di gioco. Poi, ovviamente, spazio al Terzo Tempo e alla condivisione di un’esperienza unica”.

Migliori in campo Giron Viaggi, per le ragazze, Giulia Aprile, Ragusa Rugby, per i ragazzi, Rizzo, dei Cucini di Messina.

© Riproduzione riservata