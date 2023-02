Il 10 febbraio il “Giorno del ricordo”: le celebrazioni a Ragusa

Il 10 febbraio è il “giorno del ricordo“, in memoria delle vittime delle foibe dell’esodo giuliano-dalmata. Un evento importante per tutta l’Italia, che ricorda così un pezzo di storia così fondamentale per il nostro Paese.

IL RICORDO IN PREFETTURA

L’evento, promosso dal Prefetto Giuseppe Ranieri, si svolgerà in Prefettura a Ragusa e alla cerimonia parteciperanno le principali autorià militari, civili e religiose.

All’iniziativa parteciperanno gli studenti ed una rappresentanza di insegnanti del Liceo Musicale Statale “G.Verga” di Modica.