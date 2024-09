Iblea Acque: i sindaci chiedono all’amministratore Poidomani di restituire lo stipendio percepito. Intanto lui chiede un nuovo parere legale

Nell’estate con la carenza dell’acqua, è il caso Iblea Acque a tenere ancora banco. Adesso i sindaci hanno chiesto, sulla scorta della ricezione di un parere legale, la restituzione delle somme ricevute come indennità di carica dall’amministrazione unico Franco Poidomani. Quest’ultimo, però, ritene che il parere legale dell’avvocato sia un… parere personale, così ha dichiarato nei giorni scorsi al quotidiano La Sicilia, e pertanto ha deciso di chiedere un parere ad un altro avvocato. Pubblichiamo integralmente la nota ricevuta da Iblea Acque. Ecco il testo integrale.

In apertura dell’assemblea odierna l’amministratore unico, ing. Franco Poidomani, si è riservato di confutare il parere legale pervenuto tramite propri legali ed ha manifestato la disponibilità a proseguire a titolo gratuito nel proprio incarico, come peraltro già accade dal febbraio di quest’anno, fino al termine del mandato previsto nella primavera del 2025. L’amministratore unico ha quindi lasciato i lavori, dichiarando formalmente chiusa l’assemblea.

I sindaci presenti hanno proseguito la riunione in via informale e, dopo articolato confronto, preso atto delle conclusioni cui è pervenuto il professionista incaricato di fornire un parere legale pro-veritate, avv. Harald Bonura secondo cui:

1. la Società – in quanto controllata da pubbliche amministrazioni locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – ricade nell’ambito di applicazione del divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 (s.m.i.), anche in considerazione dell’espresso richiamo operato dall’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del TUSPP;

2. in ragione di ciò, la carica di amministratore unico della Società non poteva essere attribuita a un soggetto già collocato in quiescenza, se non a titolo gratuito;



Tenuto conto della volontà manifestata dall’amministratore unico di proseguire nel proprio incarico a titolo gratuito fino al termine naturale dell’incarico;

hanno convenuto, in conformità con quanto suggerito dal legale incaricato, di chiedere intanto formalmente all’amministratore unico la restituzione di tutte le somme allo stesso corrisposte per l’espletamento del suo incarico, riservando, all’esito di detta istanza, ogni successiva decisione.

