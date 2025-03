Ibla Classica International: il fascino della musica folk con i “Tetranacria” al Teatro Donnafugata

La XXI Stagione Concertistica di Ibla Classica International si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica folk d’autore. Domenica 23 marzo alle ore 18.30, il Teatro Donnafugata ospiterà il concerto del gruppo Tetranacria, ensemble capace di fondere tradizione e innovazione in un viaggio musicale intenso ed evocativo.

Un quartetto d’eccezione tra folk e sperimentazione

Il progetto Tetranacria nasce dalla sinergia di quattro artisti di talento: Agnese Buscema (voce), Alessandro Miglietta (pianoforte), Gemma Guerrieri (violino) e Gaia De Vittoris (violoncello). Un ensemble che, attraverso arrangiamenti originali curati da Alessandro Miglietta con la collaborazione dell’intero gruppo, rilegge la musica folk con sensibilità contemporanea, restituendole nuove sfumature espressive e una potenza narrativa coinvolgente.

Musica e identità: il cuore del progetto

Il nome del gruppo, Tetranacria, evoca immediatamente la Sicilia e la sua stratificata tradizione musicale. Un richiamo alla Trinacria, simbolo dell’isola, ma anche alla pluralità di influenze che caratterizzano il repertorio folk siciliano, che si mescola con sonorità moderne e suggestioni dal respiro internazionale.

Un evento da non perdere nella cornice di Ibla Classica

L’evento si inserisce in una rassegna che, da oltre vent’anni, rappresenta un punto di riferimento per la musica di qualità, grazie all’impegno dell’Associazione Agimus di Ragusa, presieduta da Giuseppe Basile. Il Teatro Donnafugata, con il suo fascino storico e l’acustica raffinata, si conferma ancora una volta la cornice perfetta per un’esperienza musicale che promette emozioni autentiche e suggestioni senza tempo.

Biglietti e informazioni

L’ingresso è previsto con un biglietto di 15 euro, mentre per i ragazzi il costo ridotto è di 5 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo info@iblaclassica.it o ai numeri 3345387069 – 3384393281.

© Riproduzione riservata