I Venerdì del Museo. Primo dei sei appuntamenti il prossimo 16 febbraio a palazzo Spadaro a Scicli

Con una puntualità che oramai da anni è diventata un rito prende il via venerdì 16 febbraio la rassegna letteraria e culturale denominata “I Venerdì del Museo” con conversazioni, letture e musica. Rassegna che racchiude sei incontri in tutto dal 16 febbraio al 17 maggio. Il primo appuntamento a palazzo Spadaro, in via Francesco Mormino Penna, alle 18 nella sala “Falcone – Borsellino” di venerdì prossimo.

Il primo appuntamento è con la presentazione del libro “I gialli di Villaverde” di Giuseppe Macauda.

L’opera racchiude dieci racconti intrisi di mistero e di sicilianità scritti da Giuseppe Macauda, un autore modicano cui fanno capo diversi premi e riconoscimenti. Suoi sono le sillogi “Giorni di miele” e “Cromie” e due opere di narrativa “Anni diversi” e “I Gialli di Villaverde”. Proprio con “I Gialli di Villaverde” l’autore dialogherà venerdì a Scicli con Rosanna Giannone. Le letture di alcuni passi del libro sono affidate a Veronica Ruta.

