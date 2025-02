“I Venerdì del Museo” a Scicli. Il primo con Gaetano Celestre e Veronica Ruta ed i Cunti raccontati

L’iniziativa è dell’associazione l’Isola e del Museo del Costume e gode del patrocinio del Comune di Scicli. Si parte con il primo degli otto appuntamenti venerdì alle 17,30 nei locali del Museo del Costume, in Via Francesco Mormina Penna. Per “I Venerdì del Museo” siamo nel classico caso del…ritorno. Attesi puntualmente ogni anno dagli “affezionati” di letteratura, storia ed arte popolare, vengono organizzati dall’associazione Isola e dal Museo del Costume con il patrocinio dell’ente Comune.

La serata è intitolata “Cunti raccontati”.

La serata è a cura di Gaetano Celestre e Veronica Ruta. Il loro “Cunti raccontati” attingendo dal volume “La rosa e il garofano” prevede “letture drammatizzate ed analisi del testo con un tentativo di studio sui nessi narrativi in cerca di appigli per ripercorrere, avanti ed indietro nel tempo e nello spazio, il filo logico che collega la prima voce a quella dell’ultimo nonno”.

© Riproduzione riservata