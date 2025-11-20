I “venerdì del Brancati”: a Scicli si parla di architettura, paesaggio e design

L’appuntamento è per le 18:30 di domani sera nella sede di via Aleardi del movimento culturale “Vitaliano Brancati”. Ospiti della serata gli architetti Gianmatteo Romegialli ed Erica Gaggia van Hardeveld dello studio Act_Romegialli arrivati dalla Valtellina a Scicli da pochi mesi. I due professionisti hanno scelto la cittadina barocca come luogo dove vivere i momenti di riposo così come hanno fatto altri professionisti, artisti e studiosi innamoratisi negli anni di questa terra del sud Italia. Sarà, quella di domani sera, l’occasione per dialogare su architettura, paesaggio e design con i due professionisti dalla grande esperienza conclamata nello studio di architettura Act_Romegialli, fondato nel 1996 a Morbegno in provincia di Sondrio che nel 2018 è stato insignito della medaglia d’oro all’architettura italiana.

Foto: I Love Scicli

