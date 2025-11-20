La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus. L’incontro, […]
I “venerdì del Brancati”: a Scicli si parla di architettura, paesaggio e design
20 Nov 2025 09:48
L’appuntamento è per le 18:30 di domani sera nella sede di via Aleardi del movimento culturale “Vitaliano Brancati”. Ospiti della serata gli architetti Gianmatteo Romegialli ed Erica Gaggia van Hardeveld dello studio Act_Romegialli arrivati dalla Valtellina a Scicli da pochi mesi. I due professionisti hanno scelto la cittadina barocca come luogo dove vivere i momenti di riposo così come hanno fatto altri professionisti, artisti e studiosi innamoratisi negli anni di questa terra del sud Italia. Sarà, quella di domani sera, l’occasione per dialogare su architettura, paesaggio e design con i due professionisti dalla grande esperienza conclamata nello studio di architettura Act_Romegialli, fondato nel 1996 a Morbegno in provincia di Sondrio che nel 2018 è stato insignito della medaglia d’oro all’architettura italiana.
Foto: I Love Scicli
© Riproduzione riservata