I ragusani The Doubles aprono il Green Valley Pop Fest 2025 a Trapani

Il 27 luglio 2025, in occasione del Green Valley Pop Fest a Trapani, i The Doubles sono stati protagonisti di un’importante tappa del loro percorso artistico: hanno avuto l’onore di esibirsi in apertura del concerto di alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana, tra cui Elodie, Lazza, Shiva e molti altri.

Un’opportunità conquistata con determinazione, passando attraverso diverse selezioni, che ha premiato il talento e l’impegno della band.

I The Doubles colgono l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che li hanno sostenuti lungo il cammino e che fanno parte di quella che definiscono con orgoglio una “famiglia” in continua crescita.

© Riproduzione riservata