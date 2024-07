I pronto soccorso della provincia sempre più in difficoltà. Da Pozzallo si chiedono risposte all’Asp

La situazione dei servizi di emergenza-urgenza nella provincia di Ragusa sta diventando sempre più drammatica. Oltre alla critica condizione dei servizi di emergenza del Comune di Pozzallo, anche i tre Pronto Soccorso del territorio provinciale stanno affrontando gravi difficoltà. A denunciare questa situazione è il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

Scade la convenzione operativa

A fine mese scadrà la convenzione con la cooperativa che fornisce alcune unità mediche ai Pronto Soccorso di Modica e Vittoria. Questo pone un’ulteriore pressione su un sistema già sovraccarico, particolarmente in un periodo estivo quando il numero di pazienti aumenta notevolmente rispetto al resto dell’anno.

Le inaccettabili e lunghissime ore di attesa stanno diventando sempre più frequenti, con alcuni casi che richiedono giorni per essere gestiti. È cruciale comprendere come l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa intende affrontare questa grave situazione.

Ammatuna sollecita l’ASP a valutare la possibilità di coinvolgere i medici di base per garantire una presenza medica nelle ore diurne per le urgenze di piccole e medie gravità, al fine di ridurre l’afflusso ai Pronto Soccorso. Inoltre, si propone di coinvolgere i medici delle Unità Operative (U.O.) ospedaliere per supportare i servizi di Pronto Soccorso con turni di guardia attiva.

Quello che si chiede all’ASP sono le iniziative concrete che intende intraprendere per permettere ai cittadini e ai turisti della provincia di Ragusa di affrontare la stagione estiva con maggiore serenità e tranquillità, nella malaugurata ipotesi in cui abbiano bisogno di utilizzare i servizi sanitari di emergenza-urgenza.

