I Picciuotti ri l’oratorio in scena con Mprestami a to mugghieri. Sabato 14 gennaio

Sabato 14 gennaio alle ore 20.30, il teatro Don Bosco dei Salesiani di Ragusa ospiterà una serata all’insegna del buonumore con la commedia brillante in tre atti dal titolo “Mprestami a to mugghieri” di Nino Mignemi. La compagnia “I Picciuotti ri l’oratorio” metterà in scena questo spettacolo, già molto apprezzato durante le sue precedenti rappresentazioni.

La rappresentazione teatrale è stata voluta dal Cral del Comune di Ragusa, con il contributo della Conad Sallemi Supermercati, e promette di offrire al pubblico nuove emozioni e tanto divertimento. La compagnia è pronta a salire di nuovo sul palco per replicare il successo ottenuto in passato.

Per chi fosse interessato a partecipare, è possibile prenotare i biglietti telefonando ai numeri 3392952762 o 3334338523. Non perdete l’occasione di trascorrere una serata in compagnia, divertendovi con questa commedia brillante.