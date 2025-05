I magnifici ragazzi: pioggia di premi per gli alunni dell’orchestra del “Guastella” di Chiaramonte

Due palchi, due città, 1700 di giovani musicisti in gara da tutta Italia, ma un solo, inconfondibile suono ha fatto la differenza: quello dell’impegno, della formazione e del talento coltivato con dedizione. Sono stati veri protagonisti gli alunni dell’Istituto Serafino Amabile Guastella di Chiaramonte Gulfi, corso ad indirizzo musicale che, tra il 16 e il 22 maggio, hanno trionfato nei prestigiosi concorsi musicali “Corrado Iacono” a Ispica e “Paolo Ferro” a Scicli.



Un’orchestra da standing ovation



Al Teatro Italia di Scicli, il 22 maggio, l’orchestra “Guastella” ha incantato la giuria aggiudicandosi il primo premio con 98/100. Composta da 45 alunni interni e 2 ex alunni, diretta dal prof. Fabio Di Giacomo, l’ensemble ha regalato un viaggio emozionante con l’esecuzione di “I Magnifici Sette”, “La grande porta di Kiev” e “African Symphony”, brani di straordinario impatto orchestrale.



Solisti da podio



Nella categoria solisti, i giovani musicisti hanno brillato con interpretazioni tecnicamente impeccabili e ricche di sensibilità artistica: Tromba: Giovanni Sammatrice (95/100), Gabriele Giunta (96/100), Aleandro Garaffa (96/100) – tutti primo premio. Chitarra: Viola Gianninoto – 96/100, primo premio. Percussioni: Mattia Baglieri – 96/100, Endio Kelmendi – 99/100: entrambi primo premio



Musica da camera: l’eccellenza si fa ensemble



Impressionanti i risultati nella categoria musica da camera: 99/100 per l’ensemble di 16 elementi con la colonna sonora di Profondo Rosso, 100/100 per il quartetto (tromba, batteria, basso, pianoforte) con La Pantera Rosa, 100/100 per il duo di percussioni con La danza della Fata Confetto. Due primi premi assoluti che hanno lasciato il segno, decretando un trionfo su tutta la linea.



Conferme a Ispica



Solo pochi giorni prima, il 16 maggio, il concorso “Corrado Iacono” aveva già messo in evidenza il valore del gruppo: Primo premio all’orchestra (95/100) e all’ensemble da camera (96/100). Ottimi risultati individuali: primi premi a Kelmendi (98/100) e Baglieri (95/100), secondi premi a Giunta, Garaffa, Sammatrice e Gianninoto.



Un progetto educativo che suona forte



Merito di un corpo docente affiatato e competente: Giuseppe Cataldi, Fabio Di Giacomo, Valentino Guastella, Mariapaola Marletta, veri architetti del talento. Presente e partecipe anche il dirigente scolastico prof. Sebastiano Spiraglia, che ha accompagnato gli studenti con orgoglio e vicinanza per tutta la durata delle competizioni.

Note dopo note, premio dopo premio, questi ragazzi stanno scrivendo una vera sinfonia di successi. E il futuro, per loro, promette solo grandi accordi.

