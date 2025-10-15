L’Asp di Ragusa ha ufficialmente bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre 2025, segna un passo significativo verso il rafforzamento dell’organico sanitario e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le discipline […]
I giovani judoka della Koizumi Ecodep portano in alto i colori di Scicli
15 Ott 2025 11:46
Gli atleti della società sciclitana di judo continuano senza sosta a raccogliere consensi e successi. Una “scuola di sport” che si sta rivelando la grande protagonista di una stagione di risultati con il duo Savita Russo e Vincenzo Pelligra che sono ai vertici nazionali, europei e mondiali. I giovanissimi della Koizumi Ecodep sono reduci da due giornate di gare che si sono tenute nello scorso fine settimana a Mola di Bari in Puglia. Al palazzetto dello sport “Vito Pinto” si sono succeduti nelle gare i giovanissimi.
I risultati.
Nella categoria Esordienti B è stata vinta la medaglia di bronzo (-40 kg); ottima anche la prestazione di Mattia Ficili (-50 kg) e Fabrizio Avola Fabrizio (-60 kg). Con questi risultati, gli Esordienti B hanno staccato il pass per il Campionato Italiano A1. Per la categoria Esordienti A medaglia d’argento nei – 45 kg e medaglia d’argento nei – 50 kg.
“Un weekend che conferma la crescita ed il valore degli atleti del nostro vivaio, accompagnati dal tecnico Sandro Carnemolla, sempre presente e attento nel seguire i ragazzi dentro e fuori dal tatami – commenta il Maestro Maurizio Pelligra che da quarant’anni allena e forma giovani raccogliendo non pochi risultati – un ringraziamento speciale ai nostri sponsor e in particolare ad Antoci Metalmeccanica che ci ha accompagnato anche in questa trasferta. Forza ragazzi, la Koizumi è con voi, lo dico nella piena convinzione che abbiamo un parco di giovanissimi e giovani che amano questo sport e che raccolgono risultati non indifferenti. Al Palazzetto dello sport ‘Vito Pinto’ di Mola di Bari nella due giorni di sabato e domenica i nostri giovani judoka hanno portato in alto i colori della Koizumi conquistando risultati di grande valore. Andiamo avanti su questa strada. Una strada in cui abbiamo creduto ed in cui crediamo”.
