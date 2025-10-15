I giovani judoka della Koizumi Ecodep portano in alto i colori di Scicli

Gli atleti della società sciclitana di judo continuano senza sosta a raccogliere consensi e successi. Una “scuola di sport” che si sta rivelando la grande protagonista di una stagione di risultati con il duo Savita Russo e Vincenzo Pelligra che sono ai vertici nazionali, europei e mondiali. I giovanissimi della Koizumi Ecodep sono reduci da due giornate di gare che si sono tenute nello scorso fine settimana a Mola di Bari in Puglia. Al palazzetto dello sport “Vito Pinto” si sono succeduti nelle gare i giovanissimi.

I risultati.

Nella categoria Esordienti B è stata vinta la medaglia di bronzo (-40 kg); ottima anche la prestazione di Mattia Ficili (-50 kg) e Fabrizio Avola Fabrizio (-60 kg). Con questi risultati, gli Esordienti B hanno staccato il pass per il Campionato Italiano A1. Per la categoria Esordienti A medaglia d’argento nei – 45 kg e medaglia d’argento nei – 50 kg.

“Un weekend che conferma la crescita ed il valore degli atleti del nostro vivaio, accompagnati dal tecnico Sandro Carnemolla, sempre presente e attento nel seguire i ragazzi dentro e fuori dal tatami – commenta il Maestro Maurizio Pelligra che da quarant’anni allena e forma giovani raccogliendo non pochi risultati – un ringraziamento speciale ai nostri sponsor e in particolare ad Antoci Metalmeccanica che ci ha accompagnato anche in questa trasferta. Forza ragazzi, la Koizumi è con voi, lo dico nella piena convinzione che abbiamo un parco di giovanissimi e giovani che amano questo sport e che raccolgono risultati non indifferenti. Al Palazzetto dello sport ‘Vito Pinto’ di Mola di Bari nella due giorni di sabato e domenica i nostri giovani judoka hanno portato in alto i colori della Koizumi conquistando risultati di grande valore. Andiamo avanti su questa strada. Una strada in cui abbiamo creduto ed in cui crediamo”.

© Riproduzione riservata