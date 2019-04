I diportisti stranieri del porto turistico di Marina di Ragusa si salutano con un barbecue - Ragusa Oggi

I diportisti stranieri del porto turistico di Marina di Ragusa si salutano con un barbecue

MARINA DI RAGUSA – Una giornata di sole ha fatto da cornice ideale al pranzo organizzato all’interno del Porto Turistico di Marina di Ragusa. L’occasione per dare un “gustoso” saluto ai tantissimi diportisti stranieri che hanno scelto la struttura turistica per svernare durante l’intero periodo invernale. Adesso iniziano pian piano a lasciare la Sicilia per intraprendere nuove rotte.

Ma prima si sono ritrovati tutti a gustare salsiccia, pancetta, pollo e carne alla griglia per un momento di comune allegria e condivisione. Sapori ragusani che, grazie al tempo trascorso a Marina di Ragusa, sono diventati quotidiani e familiari anche per tutti i viaggiatori stranieri presenti in questi mesi, provenienti da diverse parti del mondo.

L’intero staff del Porto ha voluto essere presente a questo pranzo di saluti rivolto a tutti i diportisti con cui hanno condiviso i mesi invernali e con cui hanno intrecciato nel tempo vere e proprie amicizie. Una famiglia allargata che ha voluto riunirsi e festeggiare insieme anche alla presenza delll’amministratore del Porto Turistico di Marina di Ragusa, Gaspare Castro e della direttrice Germana Lombardo. A conclusione, tutti uniti in un grande abbraccio per una foto aerea di gruppo da incorniciare.

Adesso si guarda alla stagione estiva che si prevede per il Porto ricca di eventi e di nuove iniziative e che, anche sfruttando le nuove e vantaggiose tariffe per l’ormeggio, ospiterà tanti diportisti tra i propri pontili così come turisti e villeggianti tra le piazzette ormai divenute centro della movida nella frazione marittima di Ragusa.

Intanto il Porto ha ottenuto il via libera dalla Capitaneria di Porto e ha acquistato una mini-draga con cui avvierà a breve i lavori per migliorare l’accessibilità nell’area dell’ingresso in parte ridimensionata dalla presenza di sabbia portata dalle correnti marine.