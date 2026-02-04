L’annuncio è arrivato da parte del direttore generale Pino Drago, nel corso della inaugurazione del CPA al Busacca di Scicli. Tutte le donne in stato di gravidanza potranno usufruire dei servizi loro necessari durante il periodo di gestazione all’interno del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale ”Guzzardi” di Vittoria. L’ufficialità è stata data Pino Drago […]
“I Cavalieri” di Aristofane al Teatro Naselli di Comiso: satira, ironia e riflessione sul potere
04 Feb 2026 19:41
Le grandi opere classiche hanno la rara capacità di attraversare i secoli senza perdere la loro forza: raccontano un mondo lontano, ma riflettono sempre la nostra realtà. È il caso de “I Cavalieri” di Aristofane, in programma al Teatro Naselli sabato 7 febbraio alle ore 21.00, all’interno di una stagione teatrale che sta registrando ampi consensi.
La regia e l’adattamento sono firmati da Cinzia Maccagnano, premiata con il “Premio Danzuso” alla regia 2025, che interpreta anche uno dei ruoli principali insieme a Luna Marongiu, Raffaele Gangale, Cristina Putignano, Marta Cirello, Andrea Maiorca e Maria Chiara Pellitteri. Scritta nel 424 a.C., la commedia è una delle satire più pungenti della Grecia antica, un’irriverente denuncia della degenerazione politica di Atene, dominata da un demagogo arrogante e opportunista.
Aristofane, maestro nell’arte della comicità intelligente, smaschera i meccanismi del potere e mostra quanto facilmente la folla possa essere sedotta dalle parole dei manipolatori. La messinscena di Maccagnano trasporta questa lezione nel presente: surreale, graffiante e ritmata, con movimenti precisi, maschere e un coro di cavalieri-burattini mossi da un ingegnoso marchingegno meccanico, che creano un universo teatrale in cui l’umanità appare fragile e sospesa su fili invisibili.
«Il divertimento è una cosa seria — sottolinea Alessandro Di Salvo, presidente dell’Associazione La Girandola — e questo spettacolo lo dimostra pienamente. Ridere diventa uno strumento di riflessione: “I Cavalieri” ci mette davanti a uno specchio ironico ma implacabile, restituendoci la nostra stessa immagine di cittadini e spettatori del presente».
Per rendere più accessibile la partecipazione, il Teatro Naselli offre, su prenotazione, animazione per bambini dalle 20.30 fino al termine della rappresentazione e servizio taxi andata e ritorno tra abitazione e teatro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito spazionaselli.it, sulle pagine social ufficiali o contattando il numero 328 497 4542. Il botteghino è aperto dalle 16.00 alle 20.00.
Una serata all’insegna dell’arte, dell’ironia e della riflessione, dove il classico diventa uno strumento per comprendere il presente e osservare il potere con lucidità.
