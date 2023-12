“I Care”. A Scicli una settimana di appuntamenti per il Centenario della nascita di Don Lorenzo Milani

Gli alunni protagonisti dell’evento voluto dall’Istituto comprensivo a Lui intitolato al quartiere Iungi di Scicli. In programma riflessioni sulla figura di Don Milani, sacerdote, scrittore, docente ed educatore cattolico (Firenze 1923-1967) che ha esercitato la sua attività nella scuola di Barbiana nella canonica aiutando i ragazzi più disagiati e poveri. Ma anche momenti formativi, musicali e sportivi. “Don Milani: viviamo la scuola che abbraccia” è il titolo dato all’evento a cura della dirigente scolastica Carmela Paolino e del corpo docente. Sarà l’occasione per conoscere l’opera del sacerdote-docente e di come educava i ragazzi.

Un metodo moderno che ha formato tanti giovani con lo slogan “I Care” che ha voluto significare “Mi sta a cuore”

Chi era Don Milani e cosa ha lasciato? Partendo dalla lettura dei giornali in classe portava i ragazzi ad analizzare i temi di attualità. Ogni termine difficile era attentamente letto e discusso per capire il vero significato. La parola, infatti, per don Lorenzo Milani era ricchezza e libertà. Visto come troppo vicino agli emarginati a lui fu affidata la piccola realtà di Barbiana, nel Mugello, inviato alla canonica della chiesa di Sant’Andrea. E’ qui che sperimentò la scuola a tempo pieno, la lettura e la scrittura collettiva in uno spirito di inclusione per garantire a tutti i ragazzi un minimo di istruzione.

Gli appuntamenti della settimana

Il via domani alle 16 con l’Orchestra I Care e Coro della Scuola; a seguire l’apertura ufficiale della manifestazione a cura della dirigente Carmela Paolino e il saluto del sindaco Mario Marino e della presidente del Consiglio comunale Desireè Ficili. A seguire gli interventi di Roberto Ferrera, Carmelo Massari, Don Davide Lutri, Don Stefano Trombatore, Liana Galesi. Il 12 dicembre “L’infanzia interpreta Don Milani”. Il 13 dicembre La primaria al lavoro sulla figura di Don Milani. Il 14 dicembre ore 15,30 Convegno di studi “La lezione di Don Milani: attualità e provocazioni”: interventi di Carmela Paolino, Adolfo Padua, Carmelo Massari, Giovanna Criscione, Domenico Castronuovo, Elisa Mandarà che avrà il ruolo di moderatrice. Il 15 dicembre di mattina manifestazione sportiva “In gara per Don Milani”; alle 16 dello stesso giorno “La secondaria racconta la lezione di Don Milani”, in scena le alunne e gli alunni di tutte le classi. Alla manifestazione collabora la neonata l’Associazione “Armonia Iblea”.